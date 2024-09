Inscrições abertas para a última etapa do Paranaense Light de Kart

A 4ª e última etapa do Campeonato Paranaense Light, marcada para ser disputada nos dias 20 e 21 deste mês, em Londrina, já está com suas inscrições abertas. O evento será a penúltima oportunidade para pilotos e equipes treinarem para o Campeonato Brasileiro Grupo 2 em situação de corrida no Kartódromo Luigi Borghesi.

As categorias participantes da 4ª etapa serão a Mirim, Cadete e F-4 (que terão seu Brasileiro no Speed Park em outubro), Júnior Menor, Júnior, Sprinter, Graduados, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Master.

O valor da taxa de inscrição será R$ 200,00 para Mirim e Cadete, R$ 280,00 para a F-4 e R$ 1.200,00 para as categorias 2 Tempos. Além da inscrição, os pilotos das categorias 2 Tempos deverão adquirir na secretaria de prova – e lacrar – um jogo de pneus novos MG, enquanto a F4, Mirim e Cadete deverão lacrar um jogo MG novo – adquirido obrigatoriamente na secretaria – ou usado.

Pilotos inscritos em duas categorias terão desconto de 50% na taxa da segunda inscrição. A Super Sênior e Super Sênior Master competirão com motores X30 e a Mirim, Cadete e F4 com os Honda 4 Tempos. Estes motores serão fornecidos pela RBC Motorsport ao preço de R$ 1.040,00 (X30), R$ 500,00 (F4) e R$ 450,00 (Mirim e Cadete). Por sua vez, a Júnior Menor, Júnior e Sprinter terão seus motores fornecidos ao preço de R$ 990,00, também pela RBC, enquanto a Graduados e a Sênior Pro competirão com motores próprios.

Depois da rodada final do Paranaense Light, o Kartódromo Luigi Borghesi receberá o Campeonato Paranaense, que será também o Open do Brasileiro. A competição nacional será disputada entre os dias 11 e 16 de novembro.

Inscrições abertas

As inscrições para a 4ª etapa do Paranaense Light já estão abertas no Portal Kart Motor (https://www.kartmotor.com.br/inscricao/paranaense-light), que disponibilizou uma página exclusiva do evento, onde podem ser encontrados os documentos oficiais publicado pelos organizadores e a lista de inscritos.

Treinos em Londrina

O Kartódromo Luigi Borghesi está aberto para treinos de terça à sábado, entre 9 e 18 horas, e aos domingos, das 9 às 12 horas.

A 4ª etapa do Paranaense Light terá suas atividades oficiais iniciadas na sexta-feira (20), com os treinos. No sábado serão disputadas a tomada de tempos e as duas baterias de cada categoria.