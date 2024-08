Hyundai inicia as vendas do SUV de 8 lugares no Brasil

A Hyundai Motor Brasil começa neste sábado (17) a pré-venda do Hyundai Palisade no País. O SUV premium, ícone da marca em todo o mundo, que oferece oito lugares e motor V6 de 3,8 litros com 295 cavalos de potência, terá destaque na página da Hyundai na internet, direcionando os interessados para as etapas de reserva das primeiras unidades, com entregas agendadas para setembro.

O Hyundai Palisade é o primeiro modelo importado a ser comercializado na nova rede Hyundai. Fabricado na Coreia do Sul, é sucesso de vendas em diversos mercados, como nos Estados Unidos, onde os SUVs refletem a preferência do consumidor e as versões de grande porte seguem ganhando participação. Outro modelo confirmado para este ano é o Hyundai IONIQ 5, veículo 100% elétrico, cuja venda será anunciada nos próximos meses.

“No início do ano, comunicamos que o portfólio global da Hyundai teria sua comercialização agilizada no Brasil. A chegada do Palisade comprova este movimento voltado a ampliar a oferta para todos os estilos de clientes, com todos os tamanhos de famílias. Nas concessionárias da Hyundai, os clientes encontrarão modelos que conquistaram o mercado nacional, como o HB20 e o Creta, lado a lado com o nosso maior, mais sofisticado e tecnológico veículo, o Palisade, sabendo que, em breve, também teremos o IONIQ 5, nosso SUV 100% elétrico premiado mundialmente”, afirma Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e Hyundai Motor Américas Central e do Sul.

A versão que começa a ser comercializada no Brasil é a Palisade Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno nas opções Preto e Off-White. O preço sugerido é de R$ 449.990.

Pré-venda

Os interessados em garantir as primeiras unidades do Hyundai PALISADE podem preencher, a partir deste sábado (17), o formulário da pré-venda no site da Hyundai. O valor da reserva será de R$ 5.000 e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são limitadas. Mais informações também podem ser encontradas na página oficial www.hyundai.com.br e nas redes sociais da Hyundai no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e Youtube.

Foto: Divulgação