Hilux e SW4 estreiam novidades na linha 2025

A Toyota do Brasil reitera o compromisso da marca com a excelência ao apresentar a nova linha 2025 dos modelos Hilux e SW4, já disponíveis na rede autorizada Toyota em todo território nacional com importantes atualizações na motorização, novos recursos de segurança conectados e inédito programa de garantia Toyota 10.

Além de reforçar o padrão de qualidade, robustez, durabilidade e versatilidade de ambos os modelos, as atualizações consolidam a liderança entre as picapes médias a diesel e os SUVs grandes: a Hilux registrou 41.623 unidades vendidas de janeiro a outubro de 2024; o SW4 soma 13.937unidades neste período.

Para atender aos mais variados perfis de consumidor, a nova Hilux 2025 recebeu câmbio automático de seis velocidades nas versões destinadas ao trabalho Cabine Chassi e Cabine Simples. Essas configurações visam atender uma crescente demanda do segmento de vendas diretas e complementam a linha que, desde o mês de agosto de 2024, oferece a configuração Power Pack AT.

“Robustez e durabilidade consolidaram o sucesso da Hilux e os ótimos resultados comprovam a força da Toyota também no segmento nas Vendas Diretas. Nosso compromisso com o público e com as demandas de mercado deram origem às novas versões e, agora, a Hilux se torna o único modelo com Cabine Chassi e Cabine Simples a contar com o conforto e a comodidade da transmissão automática no mercado brasileiro.” ressalta Fábio Lage Domingues, gerente geral de vendas da Toyota do Brasil.

Redução de emissões

Reafirmando o compromisso da Toyota com a descarbonização e a redução da emissão de poluentes em todo o portfólio, os modelos Hilux e SW4 passaram por atualizações nas motorizações para se adequarem às novas regulamentações de emissões Proconve L8, que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2025.

Seguindo a filosofia da marca de melhoria contínua, todas as versões receberam novo filtro de partículas diesel (DPF) capaz de reter e tratar resíduos gasosos que seriam emitidos ao meio-ambiente, além do tanque de ureia (Arla 32), aditivo capaz de reduzir as emissões de poluentes como o óxido de nitrogênio (NOx).

Disponível em todas as configurações de Hilux e SW4 2025, o renomado motor turbodiesel 2.8L 16V tem 204 cv de potência e 42,8 kgfm de torque a 3.400 rpm nas versões com câmbio manual; quando associado à transmissão automática de seis marchas sequenciais, o conjunto tem 50,9 kgfm de torque a 2.800 rpm.

Recursos de segurança

Para a linha 2025, a Hilux (a partir da versão SRV) e o SW4 (em todas as versões) recebem o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.

Além disso, o proprietário pode contar com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – que permite determinar um perímetro de circulação a partir do qual é enviada uma notificação –, monitoramento aprimorado que aciona o cliente em caso de acidente e as autoridades caso não seja possível o contato, e contratar adicionalmente Wi-Fi para até oito dispositivos.