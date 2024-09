Harmuch conquista uma vitória e um 2º na Copa HB 20 em Cascavel

O fim de semana de disputa foi ótimo para o curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) que venceu uma corrida de sábado e foi segundo na de domingo na categoria Super Master na copa HB20 em Cascasvel.

Harmuch largou em sétimo na categoria Super na Corrida 1 no sábado, em um grid com 38 carros, e mais uma vez foi ao primeiro lugar no pódio da Super Master. No domingo, na Corrida 2, com boa performance, mas já administrando resultados, foi segundo na Super Master e na sexta posição da Super, melhorando a sua posição na Geral do Campeonato, se isolando ainda mais no quarto lugar.

Na de domingo os pilotos proporcionaram boas disputas nas quatro categorias PRO, Elite, Super e Super Master, para a alegria do bom público presente ao Autódromo Zilmar Beux. Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), com bom desempenho no motor do seu HB20 #393, “brigou” entre os quatro primeiros na Geral da Super, até a bandeirada final. Harmuch vinha em boa corrida na Super, até a parte final da prova, não dando chances a seus adversários diretos, quando entrou o Safety Car faltando três voltas para a bandeirada final. Na relargada manteve a quinta posição, para as duas últimas voltas e já administrando o resultado, relaxou na entrada da reta e foi superado por Wagner Pontes, perdendo o pódio na Geral, a poucos metros de receber a bandeira quadriculada.

Resultados

O resultado da categoria Super na Corrida 2 é o seguinte: 1º) Uli Dias, 2º) Leandro Parizotto, 3º) Sílvio Gatão (Master), 4º) Anderson Borges, 5º) Wagner Pontes, 6º) Cláudio Harmuch (Master), 7º) Marcelo Zebra (Master), 8º) Bruno Massa; e 9º) André Pedrótti.

A 6ª etapa da Copa HB20 está marcada para os dias 11, 12 e 13 de outubro, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, Na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.