Os gaúchos dominam a Fórmula Truck na reta final da temporada de 2024. Depois de vencerem as duas últimas etapas, disputadas em Guaporé (RS) e em Rivera, no Uruguai, Rafael Fleck na categoria GT Truck e Douglas Collet na F-Truck, são favoritos na 8ª e penúltima etapa da temporada a ser disputada domingo (10), no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Com as vitórias de Guaporé e Rivera, Rafael Fleck se isolou na liderança da classificação da categoria GT Truck, com 545 e travará sensacional duelo com o catarinense Túlio Bendo e o paranaense Pedro Muffato pelo título. Correndo em casa, Fleck é favorito, mas será a primeira vez que ele irá correr com um caminhão no Autódromo do Tarumã.

O veterano Pedro Muffato é o único dos atuais pilotos da Fórmula Truck que já competiu no tradicional autódromo gaúcho.