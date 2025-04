Foton anuncia linha de montagem de caminhões em Caxias do Sul

Brasil - A Foton anunciou ontem a abertura oficial de sua linha de montagem em regime CKD na cidade de Caxias do Sul (RS). Trata-se de uma linha que, inicialmente, irá montar caminhões a partir de seus componentes importados da China, que chegarão ao Brasil em CKDs (Completely Knocked Down Parts).

Veículos

Neste primeiro momento, os veículos produzidos na planta serão o semileve Aumark S 315 (nas versões manual e automatizada), os leves Aumark S 715 e S 916, além do médio Aumark S 1217, todos já comercializados pela Foton no Brasil. Também será montado no local o Auman D 1277, caminhão que marca a entrada da Foton no segmento brasileiro dos semipesados e que começa a ser vendido pelas concessionárias brasileiras da empresa em abril.

A unidade industrial conta com seis mil metros quadrados com capacidade de produção de cinco mil unidades por ano e está localizada dentro do complexo fabril da Agrale, em Caxias do Sul.