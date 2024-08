Fórmula Truck terá Barramacher nas duas categorias em Londrina

O catarinense Léo Barramacher é o primeiro piloto a viver a experiência de competir nas categorias GT Truck e F-Truck na Fórmula Truck em um mesmo dia. O piloto de Itapema confirmou que irá disputar as duas categorias na 5ª etapa da temporada, a ser disputada domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A largada da corrida da F-Truck (motores com bom injetora) será às 12h35; às 14 acontecerá a largada da categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônicos) e às 16h10, largada da SpeedMax (corrida com caminhões das duas categorias)

Nas duas categorias, Léo Barramacher irá competir com um caminhão Volvo. Na categoria GT Truck irá pilotar um Volvo FH12 e na F-Truck um NL12, ambos com o numeral 08.

Barramacher explica que sua equipe tem dois caminhões, um para cada categoria. Como está sem piloto para a F-Truck e as categorias foram separadas, surgiu a oportunidade dele mesmo pilotar nas duas. “Será uma experiência que poderá ter continuidade. Mas a prioridade é ter um piloto para a categoria F-Truck. Também há a possibilidade de disputar a prova Speed Max, a terceira da programação em Londrina, caso não esteja entre os seis mais bem colocados em uma ou nas duas corridas. Estou ansioso e confiantes na conquista de bons resultados”, acentua Léo Barramacher, que ocupa a 10ª colocação, na classificação da categoria GT Truck, com 100 pontos, enquanto que o líder Pedro Muffato soma 263.

Crédito: Divulgação