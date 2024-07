Fórmula Truck tem a expectativa de disputas acirradas em Londrina

A Fórmula Truck inicia a segunda fase da temporada de 2024 no próximo domingo (4), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, com a expectativa de disputas acirradas pela liderança das categorias GT Truck e F-Truck, e recorde de público. Os dois primeiros lotes de ingressos se esgotaram, obrigando a organização a colocar um lote extra. Os torcedores podem comprar seus ingressos no site da categoria, pelo endereço www.formulatruck.com.br

Depois de ter vencedores inéditos em Campo Grande, a etapa de Londrina reservas fortes emoções. Na categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônico) o duelo é entre o paranaense Pedro Muffato e o gaúcho Rafael Fleck. Atual campeão, Muffato lidera o campeonato com 263 pontos, vantagem de apenas três pontos para Fleck. O catarinense Túlio Bendo ocupa a terceira colocação, com 250 pontos, a 13 do líder Muffato. Depois veem o também o catarinense Everton Fontanella, vencedor da etapa de Campo grande, com 240 pontos; o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, com 205; e fechando o Top 6, o paranaense Alisson Nurnberg, com 150.

Na categoria F-Truck (caminhões com motores a bomba injetora), o bicampeão Márcio Rampon lidera o campeonato, rumo ao seu tricampeonato. O piloto curitibano soma 280 pontos, enquanto que o paraguaio Giovani Tavares, vencedor em Campo Grande, tem 200 pontos. A partir da terceira colocação a classificação fica embolada, com uma diferença de 15 pontos do terceiro para o sexto colocado. O paranaense Fabrício Rossato ocupa o terceiro lugar com 155 pontos, seguido dos também paranaenses Gilmar Antônio Mottin e Thiago Mânica, que dividem a quarta colocação, com 145 pontos, enquanto que o gaúcho Douglas Collet ocupa a sexta colocação, com 140 pontos.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.