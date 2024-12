Fórmula Truck cria categoria Original para a temporada 2025

A Fórmula Truck está no período de feiras, mas nem por isso as novidades surgem praticamente todos os dias. O presidente Gilberto Hidalgo anuncia uma excelente novidade para pilotos que desejam estrear na categoria, sejam eles novatos ou oriundos do kart e de outras categorias do automobilismo brasileiro. Será criada a categoria Original, com estreia prevista para o segundo semestre de 2025.

Além disso, Gilberto Hidalgo explica que a categoria será completamente original. Serão mexidos somente os itens de segurança, conforma as normas estabelecidas pelas federações que fazem a supervisão das provas da Fórmula Truck e pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). O regulamento está em fase final de elaboração e em breve estará à disposição dos interessados. “Será uma categoria barata que servirá de acesso às categorias F-Truck e GT Truck. A velocidade máxima será de 110 km/h limitada pelo tacógrafo em todos os pontos da pista. É uma categoria para aqueles pilotos que nunca competiram com um caminhão e para aqueles garotos do kart que têm nos procurado, manifestando interesse em ingressar na Fórmula Truck. Terão que ter a idade mínima de 16 anos, conforme estabelece a CBA e a graduação B na carteira de piloto”, adianta Gilberto Hidalgo.

Temporada 2025

A temporada 2025 da Fórmula Truck terá início no dia 16 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se encerrará no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, no dia 7 de dezembro. Serão 10 etapas ao longo do ano, passando por São Paulo, Uruguai, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Por fim, a Fórmula Truck 2025 terá promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas. Master Power e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Pré-calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)