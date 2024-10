Felipe Fraga é o 1º pole position da Stock Car

Felipe Fraga foi o nome desta sexta-feira (25) da primeira sessão classificatória da história da Stock Car Pro Series no Uruguai. Em uma tarde marcada por condições mistas de asfalto, chuva e frio no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, conquistou a pole position da 10ª etapa da temporada 2024 com o tempo de 1m22s188. Em segundo sai o paulista Felipe Massa, com 1m22s490; enquanto que o paranaense Gabriel Casagrande será o terceiro no grid, com 1m22s536. As provas serão neste sábado, com a largada da Corrida Sprint às 9h e a Corrida Principal tem largada prevista para às 13h30 (horário de Brasília).