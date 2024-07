Equipe de Cascavel pontua na 2ª etapa do Gaúcho de Rali

Problemas no primeiro dia, bom resultado no segundo! Assim é possível resumir a participação da dupla formada pelo cascavelense Sandro Suptitz e pela gaúcha Bruna Giaretta na segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade, realizada neste final de semana, na cidade de Estação, região norte do Rio grande do Sul. Um problema de motor no sábado (20), impediu a dupla de conquistar algo melhor na corrida. No entanto, domingo, embora ainda com motor mais original do que preparado, a dupla alcançou a quarta posição na categoria Rally 4 (4×2).

“Um rali sensacional, especiais boas, rápidas. Nós tivemos problemas no sábado, mas neste domingo deu para andar bem, encostar nos líderes e certamente somar pontos que serão importantes para a tabela de classificação”, pondera o piloto.

A equipe Cascavel Rally compete no Gaúcho de Rally de Velocidade na categoria Rally 4 (carros de tração 4×2), a bordo do Fiat Palio, com o patrocínio Romplas, Possoli Iveco, Incafibra Capotas, Boteco do Didi, Auto Posto Texas, Rei do Pão, Adesitex e Rally Center.