Edivan Monteiro terá novo motor em Campo Grande

O cascavelense Edivan Monteiro obteve a 13ª colocação na 3ª etapa da Fórmula Truck, disputada no último dia 2, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Mas ele espera mais, principalmente por estar correm em casa.

Edivan diz que o longo tempo do Pace Truck na pista (metade da corrida) tirou a possibilidade de chegar mais à frente e até mesmo buscar um pódio. “Foi pouco tempo de corrida, nas o caminhão mostrou-se competitivo e para a próxima etapa, em Campo Grande, teremos um motor novo. Com um motorzão, vamos para cima e estaremos no pódio”, acentua Edivan.