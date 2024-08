Edivan Monteiro diz que 7º lugar na Fórmula Truck está de bom tamanho

O sétimo lugar está de bom tamanho. Assim reage o cascavelense Edivan Monteiro ao comentar sua participação na 5ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo (4), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Ele conquistou o sétimo lugar na categoria GT Truck e deve aparecer no Top 10 da classificação do campeonato.

Edivan frisa que o Mercedes-Benz da equipe Cascavel Diesel começou bem na sexta-feira, quando conseguiu tempos acima do que esperava. No fim do dia, identificou uma falha na pressão do turvo, que foi resolvido com a troca deuma válvula.

No sábado, fez uma ótima classificação, conquistando a oitava posição do grid de largada. No domingo, o problema da pressão voltou e o caminhão perdeu rendimento. “Fizemos o que foi possível e conseguimos salvar um sétimo lugar na prova que nos levará a figurar entre os 10 mais bem colocados na classificação do campeonato”, acentua Edivan.