Duster, o SUV da Renault, traz novidade na linha 2026

A Renault do Brasil apresenta suas novidades para a linha 2026 do Duster. O SUV, que combina robustez, tecnologia, versatilidade com o maior espaço interno da categoria, passa a trazer nas versões Iconic Plus teto biton em preto brilhante, antena em formato Shark e, na versão turbo TCe 1.3 Flex rodas Tergan de 17 polegadas com acabamento em preto brilhante.

São mudanças que acompanham as recentes evoluções aplicadas no SUV, que segue sendo oferecido em quatro opções: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT.

“O Duster é um produto maduro, admirado por seu consumidor, que valoriza toda a robustez e espaço que o produto oferece, e que está ainda mais completo na sua linha 2026”, explica Aldo Costa, diretor de marketing da Renault do Brasil.

Versões e preços

A linha 2026 do Duster chega ao mercado em quatro opções: