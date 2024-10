Depois de disputar a última etapa da temporada do European Le Mans Series (ELMS), sábado (19), em Portugal, Felipe Drugovich (Porto/Banco Master/Localiza/Stilo) está pronto para voltar a pilotar o carro da Aston Martin em um fim de semana de Fórmula 1. Sexta-feira o piloto de Maringá participará do primeiro treino livre do GP do México, no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, substituindo o espanhol Fernando Alonso.