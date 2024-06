Direção defensiva evita acidentes de trânsito

Para os habitantes de grandes cidades, como as capitais, acidentes de trânsito são vistos como parte do cotidiano. Termos como “meia roda”, “barbeiro” e, para os mais antigos, “navalha” são bem conhecidos para descrever condutores cujo desempenho deixa a desejar. Ainda, segundo levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), as cinco cidades com o maior número de acidentes são: São Paulo, com uma taxa de 16,4 por 10.000 habitantes; Rio de Janeiro, com 16,2; Belo Horizonte, com 16,1; Curitiba com 15,9; e Fortaleza, com 15,8. Ou seja: o perigo nas ruas é uma realidade comum.

Uma pesquisa realizada pela empresa líder em serviços de marketing digital, Gambling.com, enumerou as cidades com os piores motoristas do Brasil. O estudo, que entrevistou mais de 2.000 pessoas em todo o país, revelou resultados impressionantes. Em sexto lugar está a cidade de Curitiba, seguida de Maceió em quinto, ambas com 10,1% dos votos. Campinas está em quarto lugar, com 10,5%. Rio de Janeiro e Manaus empatam com 11,2%, configurando terceiro e segundo lugar, respectivamente. Liderando o ranking está a cidade de São Paulo, a mais populosa do país, que recebeu 24% dos votos.

Para os cidadãos de Curitiba, por exemplo, isso se traduz em um trânsito intenso. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) revelou que moradores de Curitiba e da região metropolitana passam, em média, de 27 a 73 minutos dentro do carro. “Os grandes centros urbanos são conhecidos pelo congestionamento e pela demora nos deslocamentos. No entanto, esse cenário pode ser revertido pelos próprios motoristas”, explica o Instrutor dos Motoristas do V1, Alexsandro Laures, aplicativo de aluguel de carros e mobilidade urbana. Abaixo, Laures separou dicas para ter um melhor desempenho no trânsito e evitar transtornos.

Direção responsável

A prática mais fundamental no trânsito, a direção responsável, segue um conceito simples: obedecer estritamente às leis de trânsito. Ações como indicar corretamente as mudanças de direção, usar cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e as prioridades das vias, não dirigir sob a influência de álcool e não mexer no celular enquanto dirige são algumas das normas essenciais que todo motorista deve seguir. “Pode parecer simples, mas muitos condutores acabam desrespeitando uma ou outra lei por causa de conforto, comodidade e pela falta de fiscalização. Isso pode prejudicar não apenas o próprio motorista, mas também os pedestres e os cidadãos em geral”, afirma.

Atenção é essencial

Possivelmente a habilidade mais crucial de um bom motorista, a atenção durante a direção é fundamental. O condutor deve estar atento ao que acontece ao seu redor, observando como os outros motoristas estão se comportando, para poder tomar decisões rápidas e evitar transtornos e acidentes. “É importante que os próprios motoristas exerçam um policiamento para evitar distrações enquanto estão ao volante, como usar o celular, por exemplo. Isso porque, a qualquer momento, um veículo à frente pode mudar de faixa, fazer uma curva sem sinalizar ou frear bruscamente. Por isso, é imprescindível redobrar a atenção para reagir a essas situações”, orienta.

Direção defensiva

Aliada à atenção e à direção responsável, a direção defensiva representa a capacidade do motorista de identificar, com antecedência, possíveis riscos de acidente. “É primordial que o motorista saiba reconhecer situações de perigo para evitá-las. Isso também contribui para atenuar a gravidade dos acidentes.”

Conhecimento

Para evitar quaisquer tipos de imprevistos durante a direção, é indispensável que o motorista esteja familiarizado com as leis de trânsito, tenha conhecimentos básicos de mecânica, conheça o veículo que está dirigindo e tenha noção da rota que irá percorrer. Verificar a previsão do tempo também ajuda a se preparar para o dia. Dessa forma, o motorista evita desgastes mentais e físicos, tanto para si quanto para o veículo, ao longo do percurso.

Conscientização

Aprender a dirigir corretamente pode ser um grande desafio para quem não tem muita familiaridade com o volante. De fato, ao obter a carteira de habilitação, muitas pessoas ainda não se sentem confiantes para dirigir nas ruas, seja por medo ou falta de prática. Mas existem algumas dicas que podem auxiliar quem está começando agora a se tornar um motorista melhor. “Sempre digo aos meus colaboradores para terem calma ao dirigir. É importante, antes de mais nada, ter um bom instrutor e aprender as técnicas de direção na teoria. Destaco também a importância de praticar a direção defensiva, garantir um seguro para o automóvel e, se necessário, participar de cursos de treinamento e praticar em locais menos movimentados”, conta.

Outro ponto que o instrutor destaca é o da manutenção do veículo. “Muitos motoristas acabam negligenciando a manutenção porque gera despesas, então optam por adiá-la, o que prejudica o bom funcionamento do veículo”, afirma. Para quem não possui carro próprio ou prefere não lidar com os custos de compra, manutenção e encargos, a locação ou assinatura é uma opção atraente. “Os veículos disponibilizados estão sempre com a revisão em dia, e o preço acessível facilita o planejamento financeiro do usuário, evitando gastos imprevistos”, enfatiza. “Ao pensar em locação, as pessoas geralmente imaginam agendamentos com antecedência, filas e balcões, além de ter que lidar com uma papelada. No entanto, com a locação por meio do V1, tudo é feito de forma on-line, por um aplicativo de celular. O cliente tem a opção de alugar por um período específico e ainda pode retirar o carro em questão de minutos após a aprovação do cadastro”, finaliza.

