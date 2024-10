Como uma mastectomia levou a Ford a criar acessório inovador

Com a proposta em mãos, Lynn levou a ideia para Emily Obert, diretora de design de experiência da Ford. Com a orientação de Emily e a ajuda de uma equipe que incluiu a estagiária de design Rima Shkoukani, o SupportBelt começou a tomar forma. Rima, estudante de design industrial, se debruçou sobre pesquisas, entrevistou pacientes de câncer de mama e criou protótipos. “Trabalhei por longas horas todos os dias, durante três semanas seguidas, apenas cortando espuma e testando diferentes maneiras de moldá-la ao corpo”, diz Rima.

“A cirurgia é muito mais intensa do que se pode imaginar. A dor residual e a sensibilidade podem durar meses após o procedimento, tornando a exposição a objetos cotidianos dolorosa e desconfortável”, diz a dra. Nayana Dekhne, cirurgiã de mama da Corewell Health, sistema de saúde sem fins lucrativos de Michigan, que colaborou no desenvolvimento do SupportBelt.

A Lear Corp., líder global em tecnologia automotiva de bancos e sistemas eletrônicos, vai produzir um lote inicial do SupportBelt nos EUA até pelo menos o final de 2024, com as primeiras entregas previstas para meados de novembro.

Diretora criativa da VML, parceira de marketing da Ford, e grande fã de carros, Lynn começou então a esboçar ideias. E sua iniciativa levou à criação do Ford SupportBelt, acessório projetado para atender a uma necessidade de aproximadamente 100.000 mulheres e homens nos EUA que todo ano passam por mastectomia, ou remoção de tecido mamário, como parte do tratamento.

Lynn Simoncini recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2022. Após uma mastectomia dupla, ela se viu lutando contra uma dor inesperada em uma atividade de rotina – dirigir. A pressão do cinto de segurança no peito em recuperação era agonizante, mesmo em trajetos curtos. Esse problema deve ser comum, ela pensou, mas não havia soluções reais.

A equipe se juntou a engenheiros para garantir que o SupportBelt atendesse aos padrões de qualidade da Ford. Eles também experimentaram vários materiais, escolhendo uma espuma flexível envolta em tecido semelhante a camurça, feito com 40% de garrafas PET recicladas, e fecho de velcro.

Rima espera que as pacientes de mastectomia possam se recuperar da cirurgia com mais conforto. “Eu só quero que alguém usando este produto diga: ‘Estou feliz de alguém entender o que estou passando e considerar esta pequena parte do meu processo de recuperação de forma tão atenciosa’”, diz.

O SupportBelt faz parte do trabalho de décadas que a Ford desenvolve para apoiar a luta contra o câncer de mama. Há 30 anos, a Ford Warriors in Pink apoia pessoas afetadas pelo câncer de mama, incluindo pacientes e familiares. A Ford investiu mais de US$ 139 milhões na luta contra o câncer de mama por meio da venda de roupas e equipamentos inspiradores, ajudando a oferecer soluções de transporte para os necessitados.

Conforto bem-vindo

Projetado com a contribuição de pacientes e médicos, o SupportBelt ajuda as pacientes a usar o cinto de segurança de modo confortável, tanto no lado do motorista como do passageiro.

“Saber que uma montadora está realmente pensando nas pessoas e fazendo pesquisas para deixar essas mulheres mais confortáveis é muito bom”, diz Najah Woods, diagnosticada com câncer de mama em 2023.

O design côncavo do SupportBelt permite que ele se adapte a vários tipos de corpos, com um ajuste mais personalizado que reduz o risco de atrito ou irritação.

“O SupportBelt demonstra o profundo impacto que um design bem pensado pode ter na cura”, diz Emily Obert.

Para Lynn, o protótipo original do SupportBelt se tornou parte de sua vida cotidiana. “Eu o deixo preso no cinto de segurança do meu carro e uso todos os dias”, diz. “Espero que mulheres de todos os lugares que passaram pelas mesmas dificuldades que eu tenham o SupportBelt e encontrem conforto em saber que esse produto foi trazido a elas por um grupo de pessoas que reconhece a sua batalha e sabe que o SupportBelt vai ajudá-las.”

Foto: Divulgação