Como começar 2025 com carro zero sem “passar perrengues”

Renovação é uma palavra que simboliza bem o Ano Novo, quando muitas pessoas buscam formas de melhorar suas vidas. Para motoristas, não é diferente: se o ano vira, por que não renovar o carro também? Segundo uma pesquisa da empresa de classificados OLX, divulgada em setembro, cerca de 20% dos brasileiros trocam de carro a cada dois anos, enquanto 26% o fazem a cada cinco anos.

Os principais motivos incluem a busca por um modelo mais moderno, o interesse em novas tecnologias, a redução de custos com um carro mais econômico e a substituição de um automóvel já com muito tempo de uso.

A compra de um carro exige um planejamento que vai além do financeiro. Um dos primeiros passos é a vistoria cautelar — um procedimento que garante que o carro usado está em boas condições, sem multas, impostos atrasados, sinistros ou registros de roubos.

Para quem opta por um carro zero, o processo é mais simples, pois a vistoria geralmente não é necessária, a menos que o veículo tenha passado por modificações mecânicas ou estéticas. No entanto, há custos com seguro, impostos, emplacamento, licenciamento e documentação que impactam o orçamento.

O Detran precifica o emplacamento de acordo com cada estado. Ainda, para realizar o serviço, é necessário quitar o DPVAT e o IPVA. Além disso, ao retirar o carro da concessionária, o motorista precisa arcar com as taxas de registro e lacração do veículo.