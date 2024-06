Cascavelenses estão na contagem regressiva para o 16º Transcatarina

A receita do Transcatarina aplicada em 2023 deu certo! Portanto, desta forma seguirá em 2024, com a 16ª edição do evento, considerado um dos maiores encontros do fora-de-estrada nacional. Serão dez dias – de 3 a 13 de julho, com programação exclusiva para os participantes do rali de regularidade (competição) e outra para os inscritos nas categorias de Turismo (passeios). Destacando ainda, o Rali da Inclusão, destinado às crianças e adolescentes com algum tipo de comprometimento intelectual e cognitivo.

A cidade de Fraiburgo mantém a tradição e, pela 16ª vez sedia a largada. E como destino, os participantes rumarão para Jaraguá do Sul, que pela quarta vez montará o palco da festa da chegada. Os outros municípios anfitriões são Caçador, Canoinhas e São Bento do Sul.

Até o momento estão confirmados mais de 250 veículos, com pessoas de 16 estados e mais de 150 municípios. As inscrições seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br e, de acordo com o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa, restam poucas vagas.

“Caso o off-roader se interesse por alguma categoria, pedimos que faça contato conosco para ver a disponibilidade em alguma categoria que se aproxime do seu perfil, afinal, queremos que todos participem desta aventura que, todos os anos, oferece experiências únicas e deixa saudade”, orienta Costa.

Cascavel

Por mais um ano, Cascavel está entre as mais de 150 cidades confirmadas no Transcatarina 2024. E com 14 participantes é a segunda cidade a ter mais representantes no evento (empatada com Chapecó), sendo eles: Altemar Siecklichi Assunção, Carlos Eduardo de Almeida, Claudionor Francisco Andreolla, Claudio Dalmina, Davi Felipe Menegon, Enzo Medeiros Andreolla, João Pedro Santos, Jones Jacobi, Leandro Miotti Flores, Marcos Aurélio Menegon, Rodrigo Tondo, Tiago Seibert, Tiago Soares e Tiago Tondo. Todos inscritos na categoria Adventure 3.

“Estamos bem ansiosos para o Transcatarina que, todos os anos, nos proporciona aventuras por trilhas incríveis”, disse Rodrigo. “Vou embarcar em mais uma viagem com a companhia do meu filho que, assim como eu, ama o off-road. E isso é o Transcatarina, que também traz um ambiente familiar e oportunidades de colecionarmos memórias. Desde que cheguei ao evento, em 2018, nunca mais deixei de ir”, disse Rodrigo, que é pai de Tiago.

Crédito: Divulgação