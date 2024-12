Cascavel abre o Moto1000GP em 2025

Cascavel - O Moto1000GP confirmou ontem as datas e os locais das provas para a temporada 2025. Com início programado para abril em Cascavel, o calendário de eventos prevê a realização das oito provas em autódromos de Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, abrangendo três diferentes regiões: Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cascavel também sediará a 5ª etapa da temporada, nos dias 30 e 31 de agosto.

A escolha dos locais levou em consideração a segurança dos autódromos, o engajamento do público e patrocinadores, aspectos comerciais, logística e a disponibilidade das praças, considerando que alguns autódromos brasileiros estão em obras. Também foram avaliadas as condições climáticas para estimular a presença do público nas corridas. “O calendário 2025 foi elaborado com muito cuidado. Apesar da escassez de autódromos, conseguimos montar uma temporada com pistas adequadas e bem estruturadas. Infelizmente, cidades como Santa Cruz do Sul, Campo Grande e Brasília ficaram de fora por questões de infraestrutura ou reformas”, afirmou Gilson Scudeler, CEO do Moto1000GP.

Scudeler também ressaltou o desejo de expandir o campeonato para mais praças nos próximos anos. “Estamos em diálogo constante com o Automóvel Clube de Chapecó, em Santa Catarina, para viabilizar provas lá. O autódromo ainda está em construção, mas outros circuitos como Cuiabá (MT) também têm potencial para oferecer segurança e atratividade comercial ao evento. Seguimos trabalhando para levar o Moto1000GP a mais estados”.

O fator decisivo para o Moto1000GP realizar duas etapas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi o resultado da Super Final da temporada 2024. Durante o GP Motul, a organização instalou 380 metros de barreiras de proteção de ar do tipo Duplo A, o mais alto nível de segurança avaliado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), reforçando a proteção no circuito.

O Moto1000GP

O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo). O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas e da plataforma Motorsport.com. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Calendário do Moto1000GP para 2025

5 e 6 de abril – Cascavel (PR)

17 e 18 de maio – Curvelo (MG)