Casagrande quer voltar ao pódio na Argentina

BANDEIRADA Telêmaco Borba tem provas empolgantes no Paranaense de Velocidade na Terra

A Velocidade na Terra do Paraná teve mais uma etapa com provas empolgantes. Telêmaco Borba sediou sábado e domingo a 4ª etapa do Campeonato Paranaense e a 5ª etapa do Kartcross. A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Com as constantes melhorias, a […]