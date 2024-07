Casagrande prefere o circuito misto

A Stock Car volta ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), para a disputa de sua 6ª etapa e o bicampeão Gabriel Casagrande foi o recordista de pontos na última passagem da categoria piloto circuito goiano. Na época, em março deste ano, Casagrande garantiu 111 pontos e a liderança da competição após a primeira rodada dupla, e espera repetir a feito neste final de semana.

Durante as últimas semanas circulou a possibilidade que o traçado que seria usado para essa etapa seria o do anel externo, semelhante a um oval, mas o piloto paranaense admitiu que ficou animado com a escolha da organização em novamente competir no traçado misto.

“Me anima que a gente corra no misto porque foi a pista em que tivemos o melhor desempenho neste ano em pontos, além do fato de estarmos em franca evolução no acerto do carro. Essa notícia de ser o circuito misto veio em uma boa hora e espero que a gente possa concretizar isso bons resultados. Eu e a equipe estamos animados, então vamos com tudo para que no futuro a gente possa voltar a usar o lastro do sucesso”, diz Casagrande, que é o atual oitavo colocado na tabela com 331 pontos.

Os treinos em Goiânia serão iniciados nesta sexta-feira com shakedown e mais dois treinos livres. A classificação no sábado está marcada para 11h25 e no mesmo dia ocorre a corrida mais curta, às 15h30, com 30 minutos mais uma volta. A prova longa, de 50 minutos mais uma volta, está prevista para domingo às 14 horas.