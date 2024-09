Audi revela o futuro da mobilidade premium

A Audi do Brasil está realizando uma ofensiva de lançamentos que a marca das quatro argolas fará no País nos próximos meses, e o inédito Audi Q6 e-tron, que representa a visão da fabricante para a mobilidade elétrica premium do futuro, entra em pré-venda a partir deste mês. As encomendas do modelo já podem ser realizadas na rede de 42 concessionárias autorizadas da marca em todo o país. Estão disponíveis duas versões – Q6 e-tron Performance quattro e Q6 e-tron Performance Black quattro – com valores a partir de R$ 529.990,00, na modalidade venda direta. O veículo 100% elétrico representa o próximo passo da Audi em seu projeto de eletrificação, adotando a nova linguagem visual de design da marca, oferecendo autonomia para percorrer longas distâncias e apresentando tecnologias inéditas como a Plataforma Elétrica Premium – Premium Platform Electric (PPE), que irá revolucionar a dinâmica de condução dos modelos eletrificados.

“Estamos abrindo uma nova página em nossa história de eletrificação. O inédito Q6 e-tron é o nosso porta-bandeiras de uma fila de modelos que serão apresentados nos próximos anos e que colocam as tecnologias elétricas em outro patamar em termos de construção, desempenho, ergonomia, design e capacidade da bateria”, destaca Daniel Rojas, presidente e CEO da Audi do Brasil.

Design sem precedentes

Externamente, o novo Audi Q6 e-tron assimila a nova linguagem visual minimalista da marca das quatro argolas, com linhas mais fluídas e orgânicas, vincos menos proeminentes e conjunto ótico afilado. Além disso, o modelo utiliza o novo logotipo Audi rings, com estética bidimensional e cores foscas. As inscrições em relação ao nome do veículo, versão e motorização estão tanto na tampa traseira do porta-malas quanto na coluna B, de forma discreta e elegante.

Com suas proporções perfeitas, o Audi Q6 e-tron representa uma evolução no design da família e-tron. As formas suaves da carroceria estão em constante interação com os vincos e bordas, transmitindo dinamismo e movimento estético mesmo quando parado. A dianteira vertical com o Singleframe completamente fechado e invertido segue a linguagem de design particular dos modelos 100% elétricos da Audi, projetando uma presença confiante e poderosa. As luzes diurnas com assinaturas personalizáveis – são oito possibilidades – fornecem ao Q6 e-tron um visual ainda mais marcante.

Cabine sustentável

Projetado de dentro para fora, o modelo apresenta um novo conceito de cabine, acolhedora e com foco nas necessidades dos usuários, combinando um design tridimensional com alto contraste a uma arquitetura espacial que oferece tecnologia, estética e sustentabilidade em perfeito equilíbrio.

As saídas de ar-condicionado horizontais e estreitas contribuem harmoniosamente para o visual. Um conjunto de controles está integrado na maçaneta da porta do lado do motorista e combina perfeitamente com o cockpit. Ele possui as funções mais importantes, como configurações de espelhos, funções de assento e porta e configurações de luz e visibilidade. Graças à nova plataforma PPE, desenvolvida especialmente para a mobilidade elétrica, o veículo também possui um interior espaçoso altamente adequado para o uso diário, com diversos nichos e porta-objetos.

O console central possui dois porta-copos, uma bandeja e duas entradas para carregamento de smartphones. Como é característico dos veículos elétricos sem túnel central, há espaço extra para as pernas, priorizando a mobilidade dos ocupantes. O porta-malas oferece 526 litros – quando os assentos traseiros são rebatidos, o espaço sobe para até 1.529 litros. Os bancos traseiros rebatem-se individualmente (40:20:40) e há um espaço adicional de 64 litros sob o capô dianteiro.

Display curvo

O interior é dominado pelo “palco digital” com o display panorâmico Audi MMI e o display do passageiro dianteiro. Os displays estão perfeitamente integrados no conceito de design e proporcionam ao interior uma sensação espaçosa e arejada. O display panorâmico Audi MMI apresenta um design curvo e contempla a tecnologia OLED. As telas contam com Audi virtual cockpit de 11,9 polegadas, além do display MMI touch de 14,5 polegadas. A tela com forma curva lembra o Singleframe, identidade da Audi, e a iluminação ambiente faz com que a tela curva pareça flutuar à noite.

Para o passageiro dianteiro, o palco digital é complementado individualmente por um display MMI de 10,9 polegadas, que está perfeitamente integrado ao design do painel. Um modo de privacidade permite que o passageiro desfrute das funcionalidades da tela sem distrair o motorista. Ao mesmo tempo, permite ao passageiro auxiliar o condutor, por exemplo, na navegação e controle de mídias.

Por fim, o head-up display com realidade aumentada representa um avanço significativo na tecnologia e mostra informações relevantes como velocidade, sinais de trânsito e ícones de assistência e navegação. A imagem virtual cria a impressão de que os itens exibidos estão flutuando a até 200 metros de distância e interagem com o ambiente. O motorista consegue entender o funcionamento das telas também em condições de baixa visibilidade.

Desempenho e potência

O modelo recebe em suas duas versões a motorização elétrica, com um conjunto de baterias de íon lítio e capacidade de 100 kWh, que fornecem uma potência combinada de 387 cavalos e 535 Nm de torque. O conjunto permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos, e atingir a velocidade máxima de 210 km/h (limitada eletronicamente). Graças à tração integral quattro, o modelo é capaz de enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno, sem comprometer o conforto dos ocupantes, desde as valetas, lombadas e buracos das grandes cidades até as rodovias e estrada de terra nos fins de semana. A autonomia total é de 411 quilômetros, conforme medição do Inmetro.