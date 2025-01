Tensão entre agricultores e invasores afasta investidores e gera prejuízos

Guaíra e Terra Roxa - Com o clima de tensão ainda pairando no ar nos municípios de Terra Roxa e Guaíra, Extremo-Oeste do Paraná, por conta dos conflitos entre agricultores e ditos indígenas, a Caciopar (Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Oeste do Paraná), reuniu entidades e líderes na sede da Associação Comercial de Guaíra. O problema, com inúmeras ramificações econômicas, retornou e com mais força nos últimos dois anos e a tentativa agora, a partir da sensibilização de autoridades e órgãos públicos, é que a lei, e principalmente o Marco Temporal para novas demarcações de terras indígenas, seja respeitada.

Agricultores e autoridades apresentaram relatos detalhados da situação a diretores da Caciopar e do POD, o Programa Oeste em Desenvolvimento e da Aciag, Associação Comercial e Empresarial de Guaíra. O consenso é que a união e o bom-senso devem prevalecer e que as informações, sobre o que realmente está acontecendo na região, sejam levadas ao setor público, a deputados e a senadores. De acordo com moradores, o clima de insegurança é muito grande (inclusive com ataques com feridos), o que leva a enormes prejuízos econômicos e a um quadro de tensão que não faz bem a ninguém.

Perdas econômicas

Uma das comprovações das perdas econômicas foi apresentada pelos representantes da Aciag. Dez grandes empresas prospectaram a região, recentemente, com o interesse de fazer investimentos e, diante do conflito, decidiram não materializar os seus projetos. Conforme a Aciag, outra séria consequência verificada é o enfraquecimento das empresas já instaladas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Um agricultor informou, também no encontro com as entidades, que estava tudo certo para a implantação de uma usina de energia solar em sua propriedade e que, ao saber das invasões, a empresa desistiu e o agricultor perdeu um contrato de 30 anos.