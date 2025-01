Show Rural: Além de muito conhecimento, visitantes vão levar produtos personalizados

Cascavel - Quem visitar o Show Rural Coopavel, que chega à sua 37ª edição em fevereiro, poderá levar para casa uma recordação do evento técnico que figura entre os maiores do mundo em inovações e tecnologias para o campo. A Show Rural Store é a evolução de uma antiga loja, sensação durante anos consecutivos por apresentar aos visitantes itens personalizados com a marca da mostra que abre o calendário das grandes feiras do agronegócio brasileiro.

A nova estrutura terá cem metros quadrados de área construída. Ela foi totalmente redesenhada e traz uma nova identidade visual, com inúmeros produtos. A Show Rural Store vai atender na Rua G, em anexo ao prédio do restaurante. “Um dos diferenciais será justamente a nova identidade visual, fortemente conectada aos temas do agronegócio e ao slogan da edição – Nossa natureza fala mais alto”, pontua a coordenadora Jéssica Marchioro Gazzi.

Na 37ª edição do Show Rural Coopavel, de 10 a 14 de fevereiro, a loja vai comercializar chapéus, bonés, camisas com proteção UV, camisetas, chaveiros, livro infantil de atividades e garrafas squeezes, para adultos e crianças. “Esse espaço sempre foi um sucesso e agora, com as novidades que trará, será novamente uma das sensações do evento”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.