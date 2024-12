Secas fazem Paraná perder uma safra a cada 6 colhidas

Não é de hoje que as intempéries climáticas são responsáveis por grandes perdas nos polos produtivos do Brasil. A estiagem tem provocado uma sucessão de perdas e levado muitos agricultores a redirecionar sua rota em busca de alternativas capaz de mitigar esses impactos.

Somente na última década, a escassez hídrica provocou perto de R$ 500 milhões em perdas nas lavouras de soja. Os cálculos são de José Renato Farias, da Embrapa Soja e responsável pelo ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático). Ele utilizou para métrica a evolução das safras 2014/15 e 2023/24 nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Todos esses são responsáveis por 75% da produção brasileira do grão.

É preciso salientar que a cadeia do grão responde pelos custos de produção também de outras atividades, como por exemplo, a suinocultura, produção de ovos e a avicultura.

O pesquisador conseguiu chegar ao valor de US$ 80 milhões de perdas provenientes da estiagem na última década, utilizando como referência o preço médio de US$ 500 para a tonelada da soja. A análise também é baseada em médias móveis de produção de cinco anos, ou seja, dois anos antes e dois depois da safra em avaliação, projetando as perdas para a área plantada na última safra, em uma área de 45,8 milhões de hectares abrangendo os cinco maiores estados produtores da oleaginosa.