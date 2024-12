Renegociação de dívidas chega à agricultura familiar

Pela proposta, os custos de operação da nova central serão arcados por tarifas a serem cobradas das instituições financeiras participantes do Desenrola Rural. Inclusive, poderão participar do programa na condição de agentes financeiros as instituições financeiras criadas por lei própria ou autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que detenham autorização para realizar operações de crédito rural.

“A renegociação das dívidas permitirá que eles possam reestruturar seus passivos financeiros, aliviando a pressão imediata e proporcionando um alívio necessário para que possam voltar a investir no campo e no beneficiamento de seus produtos”, afirmou o senador na justificativa.

Como justificativa, o autor Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destaca a importância do setor para a segurança alimentar do País, geração de empregos, fixação da população no campo e desenvolvimento regional. Ele destaca que adversidades recaíram sobre os agricultores familiares, como a pandemia de Covid-19, que, segundo ele, desestruturou várias cadeias produtivas resultando em prejuízos de difícil recuperação.

Os agricultores familiares e pequenos produtores rurais brasileiros poderão ter suas dívidas renegociadas , segundo estabelece o projeto de lei (PL 2.691/2024) que cria o Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores . A proposta é de iniciativa do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e recebeu parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC), com emendas, na Comissão de Agricultura (CRA). Agora, a matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Tais instituições poderão gerar crédito presumido na apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para os custos de renegociação de dívidas que assumirem.

Além disso, o projeto destaca que, a critério da União, essas instituições financeiras credoras poderão requerer garantias do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Emendas

O relator, senador Alan Rick (União-AC), propôs duas emendas. Uma para tornar a criação da Central de Consolidação de Dívidas Inadimplidas de Pequenos Agricultores autorizativa e não uma obrigação para o Ministério da Fazenda. Ele defende que tal determinação pode ser questionada quanto a vício de iniciativa, já que a organização de órgãos de governo é de iniciativa privativa do Poder Executivo.

A outra emenda retira do texto um dispositivo que impõe um fluxo mensal de pagamentos às novas operações de crédito no âmbito do Desenrola Rural. Para o senador, a periodicidade é inadequada para as operações, tendo em vista que o crédito rural segue a lógica do ciclo de produção e comercialização agrícola e a amortização dos valores financiados costuma ser realizada por ano ou semestre. Agora, a matéria segue para a CAE em decisão terminativa.

Agricultura familiar no Paraná

No Paraná, 80% dos 371.051 estabelecimentos agropecuários são familiares, somando 270 mil propriedades que movimentam toda a engrenagem econômica do setor agropecuário paranaense e são responsáveis por boa parte dos alimentos que chegam à mesa do consumidor.

O Governo do Estado tem diversas iniciativas de apoio à inclusão sócio produtiva de agricultores familiares, à melhoria da infraestrutura rural e de estímulo ao empreendedorismo neste segmento. Também é motivada a implantação de atividades não agrícolas, como o turismo rural, o artesanato e a gastronomia, que podem gerar renda para as famílias.

Os agricultores familiares produzem suínos, aves, peixes, ovos, grãos, olerícolas e frutas, além das pequenas agroindústrias, que hoje têm uma presença marcante no Estado. Os produtores contam com a assessoria dos profissionais do IDR-Paraná para a estruturação e regularização de suas agroindústrias.

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade familiar emprega mais de 10 milhões de pessoas ou 67% do total de pessoas na agropecuária no país. Isso significa que ela é responsável por 40% da renda da população economicamente remunerada no campo.