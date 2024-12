Novas tecnologias ajudam a revolucionar o campo

Já em terra firme, estudos revelam que mais da metade dos agricultores norte-americanos utilizam alguma forma de direção automática . Essas máquinas vão além dos tratores e colheitadeiras, e no futuro, todo mecanismo motor que presta serviço, especialmente o agropecuário, poderá ser autônomo. Dentre os exemplos de aplicação estão as casas de vegetação abastecidas por máquinas computadorizadas, que podem fazer o gerenciamento das adversidades bióticas e abióticas automaticamente.

Entre as tecnologias que devem ficar mais evidentes, constam: Drones, uma das inovações mais recentes no campo, facilitando a gestão das culturas, principalmente de grandes áreas. Por não necessitar de tripulação e ser facilmente operado, eles podem percorrer toda a área em minutos, fazendo avaliações do solo, detectar ataques de pragas e até mesmo auxiliar com uma pulverização precisa e mais eficiente. Outro advento tecnológico são as máquinas autônomas.

Segundo o último Censo Agropecuário , pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com território de 851,487 milhões de hectares (ha), o Brasil tem um total de 5.073.324 estabelecimentos agropecuários, que ocupam cerca de 41% da área total do País. Com toda essa dimensão, o uso de tecnologias se faz necessário para revolucionar o campo . Novas soluções e formas de analisar, plantar e cuidar das culturas garantem que os processos se tornem mais seguros, eficientes e, inclusive, acessíveis para os pequenos e médios produtores.

Os agricultores familiares e pequenos produtores rurais brasileiros poderão ter suas dívidas renegociadas, segundo estabelece o projeto de lei (PL 2.691/2024) que cria o Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores. A proposta é de iniciativa do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e recebeu parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC), com emendas, […]

Os sensores de água são alternativas eficientes para quem já economiza, mas sabe que a irrigação deve ser de qualidade para que o potencial produtivo da cultura não seja perdido. Há dispositivos que sequer utilizam energia elétrica para funcionar, sendo capazes de medir a quantidade necessária de água para não sobrecarregar a planta e nem fazer o desperdício do recurso. Além do controle da água, os sensores ainda conseguem fazer correções e capturar imagens da atmosfera, analisar a nebulosidade, verificar a variação da angulatura da luz do sol, distorções topográficas, analisar efeitos ambientais, entre outros.

Com o auxílio da Inteligência Artificial, ferramenta que revolucionou a agricultura, já é possível realizar uma série de tarefas que cada vez mais se aprimoram. Ao investir em equipamentos de inteligência artificial, o produtor agrícola consegue organizar a logística, usar menos máquinas e consumir menos combustível durante os processos. Sua capacidade de aprendizado fará que no futuro, as decisões tomadas de forma autônoma sejam ainda mais precisas, fazendo uma verdadeira transformação no campo.

Já em relação à Internet das Coisas, a conectividade que ela oferece será fundamental para todo tipo de negócio rural. A IoT engloba diversas tecnologias, que podem ser utilizadas nos mais variados segmentos da agricultura. Com ela, é possível utilizar sensores em solo ou tratores para um mapeamento mais preciso, medir o nível da água do solo, saber com antecedência a necessidade de manutenção de uma máquina, entre outros. No futuro, essa inovação será ainda mais aprimorada, permitindo um nível de qualidade ainda maior.