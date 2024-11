Nova Zelândia é referência na produção de leite

O Sistema FAEP recebeu em sua sede, em Curitiba, o embaixador Richard Pendergast e a assessora de políticas na Embaixada da Nova Zelândia, Livia Dantas. O encontro teve como objetivo proporcionar uma aproximação e a troca de experiências para se chegar a possibilidades de cooperação entre o país da Oceania e o Paraná. A Nova Zelândia é uma referência internacional na produção de leite, com mais de 22 bilhões de litros de leite por ano, voltados em sua maioria para a exportação.

Representando o Sistema FAEP, estiveram presentes o diretor-secretário Livaldo Gemin; o superintendente do SENAR-PR, Pedro Carmona; o diretor executivo do Fundepec, Ronei Volpi; o coordenador do Departamento Técnico e Econômico (DTE), Jefrey Albers; e a técnica do DTE Nicolle Wilsek. Também estiveram presentes o presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite, Eduardo Lucacin; e o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla.

No encontro, o Sistema FAEP apresentou um panorama do agronegócio paranaense e do trabalho da entidade. “O Paraná tem 2,3% do território nacional, mas responde como quarta maior economia do país, impulsionado principalmente pelo agro”, apontou Jefrey Albers, coordenador do DTE. “O Sistema FAEP atua como braço da representatividade e também na qualificação de produtores e trabalhadores rurais. Somente até outubro, em 2024, já realizamos mais de 9 mil cursos”, completou Pedro Carmona, superintendente do Senar-PR.