Inflação dos alimentos não é culpa do produtor, diz FAEP

Enquanto o mercado se “organiza” externamente com as ações do Governo Trump, internamente o Brasil também precisa se “reorganizar” com o recente pacote de medidas anunciadas pelo Governo Lula para conter o preço dos alimentos, anúncio que não foi bem recebido pelo setor produtivo. A FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), se pronunciou sobre a proposta apresentada pelo governo federal. Em nota, a federação afirma que a insistente proposta do governo federal de zerar a tarifa de importação de itens como carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva, para supostamente conter a inflação dos alimentos no Brasil, é um tratamento paliativo ineficaz para um problema estrutural. “Além de não resolver a questão, ainda cria outras dificuldades para a economia do País”.

Para o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, o Brasil não pode insistir em soluções ultrapassadas para problemas crônicos. “Transferir o ônus da inflação para o setor produtivo é um equívoco que compromete um dos pilares da economia nacional. O agronegócio gera empregos, movimenta a economia e mantém nossa balança comercial positiva. Enfraquecer esse setor com políticas equivocadas significa comprometer o futuro do País. O produtor rural não é o culpado pela inflação dos alimentos”.

Produtor prejudicado

O Sistema FAEP já havia se posicionado contra a redução das alíquotas de importação em janeiro, alertando que tais medidas ignoram as dificuldades econômicas do País e oneram o produtor rural. “O alto preço dos alimentos é consequência dos custos de produção elevados e do chamado “Custo Brasil”, não de margens abusivas de lucro por parte das indústrias ou agricultores”.

Em fevereiro, o Instituto Pensar Agropecuária, do qual o Sistema FAEP integra o Conselho Executivo, enviou à Frente Parlamentar da Agropecuária um documento com sugestões de curto, médio e longo prazos para combater a inflação dos alimentos sem prejudicar o setor produtivo. No texto, o instituto também condena a taxação de exportações e subsídios indiscriminados às importações, medidas que podem desestimular a produção agropecuária, reduzir investimentos no setor e, consequentemente, elevar os preços ao consumidor.

“O Brasil precisa de um Estado mais eficiente, que reduza seus gastos e promova um ambiente favorável à produção agropecuária. Somente assim garantiremos previsibilidade ao setor, fortaleceremos a economia e daremos condições para que o agronegócio continue a contribuir com eficiência e sustentabilidade para o desenvolvimento do país”, concluiu o presidente interino da FAEP.

FPA refuta novo pacote de Lula

As medidas anunciadas pelo governo com o propósito de conter as altas dos alimentos também, foram refutadas pela FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária). A entidade aponta desequilíbrio fiscal e aproveita para chamar a atenção sobre a adoção de políticas estruturante para o agronegócio. No entendimento da FPA, a redução mais eficiente para combater a inflação de alimentos é a colheita da safra brasileira que ocorre nos próximos meses e a correção de ações que impactam diretamente o custo de produção no Brasil.