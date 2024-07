FPA diz que pontos em defesa do agro “são inegociáveis”

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) se reuniu ontem (2) para analisar as últimas demandas da regulamentação da Reforma Tributária, em uma semana de esforço concentrado para análise da matéria na Câmara dos Deputados. A previsão é que o Grupo de Trabalho apresente o texto ainda nesta semana ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O presidente da bancada, deputado Pedro Lupion (PP-PR), destacou que a FPA apresentou vários pontos que impactam o setor produtivo e realizou diversas reuniões com o grupo de trabalho. “Amanhã [hoje, 4] temos mais conversas. Estamos tentando garantir que, posteriormente, não haja necessidade de reações, que no texto do grupo de trabalho já estejam contemplados os nossos pleitos. É uma negociação extremamente intensa quanto ao cooperativismo, aos insumos agropecuários e à tributação do produtor, além da composição da cesta básica.”

Lupion ressaltou que estão aguardando o texto para avaliar o conteúdo e entender o que ainda precisa ser modificado. “Teremos os artifícios regimentais para reagir a qualquer ponto negativo ao nosso setor. Lembrando que somos uma frente parlamentar organizada, com bastante voto, e colocamos questões primordiais ali. Há pontos dos quais não abrimos mão. Ou a FPA está junto, ou não está. As negociações estão em um nível bem alto para que possamos avançar”, concluiu Lupion.