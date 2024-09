Defensivos: Produtor entre esperança na redução de preços e previsão de aumento

O mercado de defensivos agrícolas no Oeste do Paraná está passando por um momento de cautela por parte dos produtores, especialmente em relação à safra de soja. Tradicionalmente, os agricultores costumam antecipar a compra de defensivos, mas neste ano a situação é atípica. “O que está mais lenta é a comercialização de defensivos para a safra de soja no Oeste do Paraná. O mercado está aberto”, destaca o gerente comercial da Plantar, Lucas Bortoli, em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná.

Após uma alta expressiva nos preços durante a pandemia, o mercado começou a apresentar uma leve retração. No entanto, em 2023, muitos produtores decidiram adiar suas compras, optando por adquirir defensivos apenas durante a safra. Essa postura reflete uma estratégia de cautela, na esperança de que os preços caiam ainda mais. Bortoli comenta sobre essa tendência: “Porém, enxergamos o contrário. Os preços podem subir mais”.

Preocupação

Esse cenário traz preocupações para os agricultores, que podem enfrentar custos mais altos se decidirem comprar em cima da hora. Bortoli alerta: “Quem deixar para comprar depois, poderá desembolsar um valor maior em relação a alguns defensivos”. A expectativa de aumento de preços preocupa, especialmente quando se considera que, em termos históricos, os herbicidas estão em um patamar relativamente baixo, em dólar.

Atualmente, o mercado ainda aguarda a aquisição de defensivos por parte de 35% a 40% do mercado ainda restante. A situação se torna ainda mais complexa quando se observa o impacto da pandemia no mercado, que resultou em uma combinação de aumentos substanciais seguidos por uma queda abrupta. “Em dólar, a maioria dos produtos apresenta nível mais barato do que antes da pandemia. Em contrapartida, há uma inclinação mais para o aumento nos preços do que propriamente de queda”, enfatiza Bortoli.

Diante desse cenário, muitos produtores estão avaliando suas opções com cautela. A incerteza sobre o futuro dos preços pode levar a decisões que impactarão não apenas o planejamento da safra, mas também a rentabilidade das operações agrícolas. A expectativa de que os preços de defensivos subam pode fazer com que os agricultores reconsiderem suas estratégias de compra, tornando a antecipação uma opção mais atraente, mesmo que a tendência inicial tenha sido de esperar.

À medida que o ciclo da safra avança, será determinante que os produtores do Oeste do Paraná monitorem o mercado de defensivos e ajustem suas estratégias. A expectativa é de que a comercialização comece a acelerar, mas a dúvida sobre os preços futuros ainda paira sobre a cabeça dos agricultores, que se veem entre a esperança de uma queda e o temor de um novo aumento. Com a experiência da pandemia ainda fresca na memória, a cautela pode se tornar uma das palavras-chave para a tomada de decisão no campo.