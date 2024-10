Copacol 61 anos: Cooperação que gera oportunidades, une propósitos e transforma

Desenvolvimento a campo que compartilha com a comunidade os rendimentos econômicos, sociais e culturais: os valores mantidos pela Copacol tornam a região atrativa para quem busca prosperar nos negócios e também elevam o padrão de qualidade de vida das cidades.

Fundada em 23 de outubro de 1963 pelo Padre Luís Luise e 32 agricultores, a primeira Cooperativa do Oeste do Paraná completa 61 anos. “A Copacol está presente no dia a dia do produtor rural, com a missão de gerar renda e melhorar a vida de quem está no campo e também ao seu redor. Percebemos como essa atuação da Cooperativa é determinante para o desenvolvimento de toda região, como base para os setores da economia, da educação e do meio ambiente. Todos que estão envolvidos com a Copacol estão de parabéns por compartilhar com nossa essência e valores”, afirma o diretor-presidente, Valter Pitol.

Com 9,4 mil cooperados e 16 mil colaboradores, a Copacol se consolida como uma das maiores cooperativas do Brasil, com o objetivo de gerar sustentabilidade em todas as atividades, preservando o valor humano e o respeito ao meio ambiente. Eliza Campestrini aprendeu com o pai, Celso, e o avô, Dário, a dar valor ao que a terra oferece. Ela acompanhou o progresso da família ao longo dos anos, que se dedicou bravamente para tornar a propriedade rentável.

E nessa trajetória, como verdadeira aliada, estava a Copacol, que Eliza se orgulha em lembrar que o avô esteve sempre envolvido. “É uma honra ter a Copacol perto da gente. Somos associados desde a fundação e é essa união que nos proporciona a segurança necessária para pensar no futuro”, afirma a cooperada, que tem a agricultura como principal fonte de renda.

Se não bastasse isso, o esposo, Weslen Gulak, também trabalha na Cooperativa, como supervisor na fábrica de rações: carreira que começou há 15 anos, quando ele foi contratado para ser auxiliar administrativo. “É um orgulho saber que temos a Copacol, uma grande empresa que abre as portas para os profissionais. Sou prova de que a Cooperativa dá oportunidades para quem busca crescer. Comecei como auxiliar e estou em um cargo de supervisor, com muita dedicação e também o reconhecimento da empresa onde atuo”, diz Weslen.