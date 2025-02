Com 95.596 visitantes, quinta bate 4º recorde de público do 37º Show Rural

Cascavel - O Show Rural Coopavel bateu, nesta quinta-feira, o quarto recorde consecutivo de público para essa edição e também em comparação aos melhores resultados históricos dos 37 anos do evento. Nesta quinta-feira, o número de visitantes chegou a 95.596 pessoas – na quinta de 2024, 85.373 pessoas estiveram no parque tecnológico da Coopavel para conhecer as novidades.

O total dos quatro dias dessa edição chega a 348.690 pessoas. E nos quatro dias da 36ª edição, no ano passado, somaram 333.100. A diferença de público, entre 2025 e 2024, é de 15.590 visitantes. O maior público da história do evento foi registrado ontem, quarta-feira, 12, com 112.498, superando o recorde anterior, de quarta de 2024, quando 109.091 pessoas estiveram em Cascavel para conhecer as novidades do Show Rural.

Na terça-feira, segundo dia do 37º Show rural, o público foi de 84.086 visitantes, novo recorde para uma terça-feira. Na terça de 2024, o parque recebeu 83.280 pessoas. A segunda-feira, 10, recepcionou 56.510 pessoas, superior ao público do primeiro dia de visitação oficial do ano anterior, de 55.356.