Novo recorde: 112.498 pessoas visitaram o Show Rural nesta quarta-feira

AGRONEGÓCIO

Boletim agrometeorológico analisa chuvas de janeiro no cenário agrícola do Paraná

Cascavel - O ano de 2025 iniciou com seca em todo o Paraná. No entanto, na segunda quinzena de janeiro as chuvas se normalizaram na maioria das regiões, mas ainda houve locais com pouca precipitação como parte do Noroeste e Oeste do Estado. Esses são alguns dos resultados do boletim agrometeorológico de janeiro, feito por […]