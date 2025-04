Agrônomos e governo se unem para retomar o CAR no Paraná

Cascavel - O Governo do Paraná, com apoio de entidades da agronomia paranaense, bem como a FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), APEPA (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário) e CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), se uniram para dar celeridade ao processo de regularização das propriedades, buscando torna-las em conformidade com o CAR (Cadastro Ambiental Rural), uma certificação mais do que necessária para fortalecer o status de sustentabilidade e comprometimento do setor produtivo com a sociedade e com o mercado exterior. Dos 530 mil cadastros ativos, apenas 3.800 foram analisados e apresentam conformidade a Lei 12.561.

Uma série de palestras será proferida ao longo de abril, pelo Engenheiro Agrônomo Benno Doetzer nas cidades de Pato Branco (22/04); Cascavel (23/04); Londrina (24/04) e Ponta Grossa (25/04). O evento também tem caráter social. A participação no evento será mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível a ser repassado a entidades assistenciais.

FEAPR

Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, afirma que essa força-tarefa em prol do CAR e do desenvolvimento do agronegócio do Paraná é fundamental para gerar mais oportunidades ao setor produtivo, além de ser uma forma de valorizar o trabalho dos profissionais da agronomia. “Por isso a presença dos engenheiros agrônomos neste curso é de extrema relevância para tornar o Paraná, novamente modelo em sustentabilidade para o Brasil”.