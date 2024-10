Agricultura de precisão: alternativa viável para pequenos e médios produtores aumentarem produtividade

Tornar-se mais competitivo no mercado é tarefa crucial para ser cumprida hoje em dia, uma vez que milhares de produtores rurais procuram se destacar perante aos demais com produtos de qualidade. Entretanto, esta ação não está mais presente somente nas grandes empresas que atuam no setor, mas também nas pequenas e médias propriedades rurais. Um exemplo, é que 70% dos estabelecimentos produtores de soja no Brasil, uma das principais culturas existentes no país, são de pequenas propriedades. Os dados são de um levantamento realizado pela Embrapa, com base em dados do último Censo Agropecuário (2017).

Tentando se manter perante as altas e baixas do mercado, pequenos e médios produtores têm investido no uso intensivo de tecnologias para que possam aumentar a produtividade através de um menor custo possível. Neste sentido, a TECGRAF AGRO, empresa de tecnologia em computação gráfica focada em fornecer soluções para projetos agrícolas, oferece o GoFarm.

Agricultura de Precisão acessível aos pequenos produtores

Com o objetivo de auxiliar no cultivo de soja ou de qualquer outra cultura existente, o GoFarm possibilita que agricultores de pequeno e médio porte adotem a agricultura de precisão no trabalho de campo. Um levantamento feito pelo departamento técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul) apresentou que, dependendo do nível tecnológico da propriedade antes da implantação da agricultura de precisão, o aumento da produtividade pode chegar a cerca de 30%, e a economia de insumos, em média, a quase um quarto.