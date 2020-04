Operação prende paraguaios e brasileiros por transporte irregular de alimentos em porto clandestino

Na noite dessa sexta-feira (17), Policiais Federais e da Força Nacional de Segurança Pública em patrulhamento nas margens do Rio Paraná, na área urbana de Foz do Iguaçu prenderam quatro brasileiros, um paraguaio com documentação brasileira e 11 nacionais paraguaios.

Todos estavam carregando e transportando para o território paraguaio produtos alimentícios através de Porto clandestino, desobedecendo o isolamento sanitário imposto por ambos os países fronteiriços.

Os nacionais paraguaios atravessaram o Rio Paraná com embarcações e outros meios e adentraram em território brasileiro de forma irregular.

Um veículo Ford Escort e uma carreta pequena engatada no mesmo também foram apreendidos no local, já que a mesma estava fazendo o transporte da carga de alimentos. Estima-se que carga ultrapasse 1 tonelada e meia de produtos alimentícios.

Diante desses fatos as mercadorias e veículo foram encaminhados a Alfândega da Receita Federal para as providências cabíveis e os 11 nacionais paraguaios foram levados a Ponte da Amizade para trâmites migratórios e entregues as autoridades paraguaias.

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.