No Abril Verde, Sesi no Paraná alerta para a importância da prevenção

Abril é um mês dedicado à prevenção de acidentes e doenças em decorrência do trabalho. Com a atual pandemia de Covid-19, empresas e trabalhadores precisam adaptar suas rotinas e processos, sem deixar de priorizar as questões relativas à Segurança e Saúde no Trabalho (SST). De acordo com Rosangela Fricke, gerente executiva de Segurança e Saúde para a Indústria do Sistema Fiep, “as empresas devem estar atentas e seguir as recomendações dos órgãos competentes para não expor a saúde dos seus colaboradores”.

Para mitigar os riscos da propagação do novo coronavírus, o governo apresentou medidas urgentes, como o Ofício Circular SEI n° 1088/2020/ME, do Ministério da Economia, que orienta e ajuda a minimizar perdas que a empresa possa vir a ter em decorrência da pandemia. “Em relação às exigências de SST, é importante observar que as medidas adotadas não significam que é permitido descumprir as Normas Regulamentadoras. Pelo contrário, estamos vivendo uma situação em que é imprescindível que trabalhadores e empregadores mantenham o foco na prevenção”, explica Rosangela.

Entre as medidas, destaca-se a suspensão da obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Também fica suspensa a obrigatoriedade de treinamentos periódicos e eventuais. Neste período, os treinamentos previstos nas NRs, incluindo os admissionais, poderão ser realizados por ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades laborais sejam executadas com segurança.

Para colaborar com a manutenção da saúde dos trabalhadores durante a pandemia, o Sesi no Paraná produziu cartilhas gratuitas com informações relacionadas ao novo coronavírus. Todos os conteúdos podem ser acessados gratuitamente em sesipr.org.br/informacoes-sst. Também foi criada uma Central de Saúde com médicos e especialistas do Sesi para tirar dúvidas sobre a Covid-19 pelo WhatsApp (41) 99602-6727 ou pelo email centraldeinformacoes@sistemafiep.org.br.