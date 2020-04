Matelândia confirma primeiro caso de covid-19

Em nota divulgada na noite de sábado (18), a Prefeitura de Matelândia confirmou o primeiro caso de coronavírus no Município.

De acordo com a nota, o paciente é morador do município de Ramilândia, porém foi atendido e esteve internado no Hospital Padre Tezza, em Matelândia.

A nota diz ainda que o paciente encontra-se clinicamente estável e atualmente em isolamento domiciliar.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ramilândia confirmou a informação e diz tratar-se de um homem de 34 anos, que está em isolamento domiciliar