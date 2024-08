Quais são as características de uma boa câmera de segurança externa?

Ao procurar pela melhor câmera de segurança externa, você com toda a certeza já se deparou com vários nomes e características indicando os benefícios que esse pequeno aparelho proporciona. A maioria dos modelos promete acesso remoto via app, auto tracking, impermeabilidade, discrição, conexão com outros dispositivos, etc…. São muitas coisas na hora de escolher o equipamento ideal, então separamos a seguir os que não podem faltar de jeito nenhum para que seu investimento valha mesmo a pena.

Em geral, as câmeras de segurança externa oferecem mais segurança contra invasões, vandalismo e outros acontecimentos em locais privados em que o acesso deve ser sempre autorizado. Como os preços variam, assim como o custo benefícios de cada uma, escolher a melhor câmera de segurança externa exige a consideração de várias características importantes. Por isso confira a seguir o que não pode faltar na sua!

Visão 360 e imagem

Antigamente, as imagens de câmeras de segurança não eram das melhores, e sempre ficava muita dúvida quando algo acontecia porque a imagem não ajudava muito. Era quase impossível ver com nitidez o rosto de alguém, por exemplo. Ainda bem que isso mudou. Hoje em dia, uma das características mais cruciais de uma boa câmera de segurança externa é justamente a resolução de imagem.

A qualidade da imagem capturada determina a clareza e a quantidade de detalhes visíveis nos vídeos e fotos, e permite que as imagens captadas sejam usadas de verdade para compreender o que tenha acontecido ou verificar alfo fora do normal.

Afinal, não adianta captar o movimento e não conseguir distinguir o que houve, não é mesmo? Resoluções mais altas permitem identificar rostos, placas de veículos e outros detalhes importantes, mesmo em áreas amplas.

Visão Noturna

Sabe aquelas imagens noturnas que vemos em programas como o BBB, por exemplo? Tudo escuro e conseguimos ver as pessoas no escuro? Pois é.

A capacidade de capturar imagens claras em ambientes com pouca ou nenhuma iluminação é fundamental para uma câmera de segurança externa, uma vez que muitas atividades criminosas ocorrem à noite. O ideal é que a câmera tenha LEDs infravermelhos, que são capazes de capturar imagens em preto e branco no escuro.

Visão 360

Também é importante que a câmera consiga girar e alcançar o maior espaço possível, cobrindo uma área maior e permitindo que você tenha acesso a vários ângulos.

A maioria das câmeras do tipo speed dome, por exemplo, traz esse benefício. Além disso, o ângulo de visão de uma câmera de segurança externa determina a área que pode ser monitorada por ela. Um bom ângulo de visão permite cobrir uma grande área com menos câmeras, reduzindo custos e facilitando a instalação.

Outras características importantes

A melhor câmera de segurança externa deve ser projetada para suportar as diversas condições climáticas a que será exposta. Verifique a classificação IP da câmera, que indica o nível de proteção contra poeira e água. O ideal é que a câmera tenha, no mínimo, uma classificação IP66, o que garante resistência a fortes chuvas e poeira.

A maneira como a câmera se conecta à rede wi-fi e a forma como as imagens e vídeos são armazenados são características importantes para garantir a funcionalidade contínua e o acesso fácil às gravações: as câmeras com conectividade Wi-Fi oferecem facilidade de instalação sem a necessidade de cabos de rede, sendo ideais para locais onde a fiação pode ser complicada.

Quanto ao armazenamento, ele pode ser em nuvem ou mesmo em cartão SD de memória, além de permitir o acesso remoto às gravações e oferece proteção contra perda de dados caso a câmera seja danificada ou removida.

A capacidade de ajustar a sensibilidade do detector de movimento é importante para evitar falsos alarmes causados por animais ou elementos naturais, como folhas movendo-se ao vento.

Câmeras com detecção de movimento podem enviar alertas em tempo real para o seu dispositivo móvel, permitindo uma resposta rápida a qualquer atividade suspeita. O áudio bidirecional permite que você não só ouça o que está acontecendo ao redor da câmera, mas também que se comunique com as pessoas próximas ao dispositivo.

Câmeras com microfones e alto-falantes integrados permitem que você fale com visitantes ou possíveis intrusos, mesmo à distância. Essa funcionalidade é especialmente útil em áreas como entradas principais, onde você pode dar instruções ou advertir alguém.

Ah! E vale lembrar que uma boa câmera de segurança externa deve ser fácil de instalar, especialmente se você pretende realizar a instalação por conta própria. Quanto mais versáteis, melhor. Da mesma forma, quanto mais fácil e intuitivo o aplicativo da câmera, mais útil e simples ela será no dia-a-dia para você.

Design e Discrição

Embora o principal objetivo de uma câmera de segurança seja a vigilância, o design também desempenha um papel importante, especialmente em ambientes residenciais. A sua câmera precisa ter um design discreto e compacto para que, dessa forma, possam ser instaladas de maneira a passarem praticamente imperceptíveis, aumentando seu poder de vigilância.

Além disso, quanto mais discretas, menos elas compromete o design de sua casa ou estabelecimento. Cores como preto, branco ou cinza permitem que a câmera se misture com a maioria das fachadas e exteriores, tornando-a menos chamativa.