Paranaense disputa vaga para Olimpíada Internacional de Astronomia

Enzo Lebelem Gevard, um estudante de 17 anos, da cidade de Curitiba, conquistou uma posição entre os 50 melhores na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O desempenho o qualificou para os treinamentos presenciais que selecionarão duas equipes para representar o Brasil na 17ª International Olympiad of Astronomy and Astrophysics (XVII IOAA) e na 16.ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (XVI OLAA).

A jornada de Enzo na Olimpíada Brasileira de Astronomia começou em 2023, quando ele superou a nota de corte de 7,0, garantindo a vaga nas seletivas internacionais. Essa etapa inicial consistiu em uma maratona de três provas de duas horas cada, abrangendo tópicos de Astronomia e Astrofísica. Com desempenho notável, Enzo se classificou entre os 200 melhores, avançando para uma seletiva presencial em Barra do Piraí (RJ). Lá, ele enfrentou duas provas adicionais – teóricas e de observação – de maior dificuldade. Nesse grupo, Enzo alcançou a 25.ª melhor nota, classificando-o entre os 50 finalistas que participaram da primeira fase de treinamento em abril. Enzo agora se prepara para a segunda fase, que será realizada entre 19 e 25 de maio.

Enzo Lebelem Gevard, atualmente no 3° ano do Ensino Médio no Curso Positivo, se prepara para prestar vestibular para Engenharia Aeroespacial.

“Ainda não digeri o fato de estar entre os 50 melhores. Durante a primeira etapa presencial, encontrei muitos estudantes com bastante experiência nessas provas, o que inicialmente reduziu minhas expectativas de avançar”, explica.

Fonte: Central Press