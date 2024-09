IFC Brasil: Projeto Produtor tem entrada gratuita para piscicultores

O IFC Brasil 2024 (VI International Fish Congress & Fish Expo Brasil) anuncia o Projeto Produtor, que vai permitir a entrada gratuita de piscicultores de todo o país. As empresas patrocinadoras e expositoras do evento, associações e cooperativas também estão convidando seus produtores parceiros, explica a CEO do IFC Brasil, Eliana Panty.

De acordo com Panty, o objetivo é contribuir com o acesso de piscicultores às mais recentes tecnologias e inovações do mercado. “Nós, do IFC Brasil, acreditamos que a tecnologia é a chave e o caminho que vai levar a saltos de produtividade e eficiência na cadeia produtiva como um todo. Então, proporcionar ao produtor o acesso a essas tecnologias é o objetivo do evento. Por isso criamos o Dia do Produtor, para que eles possam conhecer as tecnologias de ponta que só podem ser vistas no IFC Brasil”, disse Panty.



E neste cenário de crescimento da produção e da produtividade da cadeia do pescado, o presidente do evento, Altemir Gregolin, reforça o momento favorável para o desenvolvimento do setor. “Na última década o mundo cresceu em produção, consumo e comércio de pescado. As projeções da FAO para as próximas décadas é de continuidade no crescimento da demanda, o que sinaliza para o Brasil, muitas oportunidades. Nesta perspectiva, o IFC tem o propósito de contribuir para que o Brasil se consolide como um grande player mundial na produção e comercialização desta proteína”, salienta o executivo.

O IFC Brasil 2024 será realizado entre os dias 24 e 26 de setembro em Foz do Iguaçu, no Paraná, reunindo empresários, aquicultores, agentes dos mercados de varejo e food service, prestadores de serviços, fornecedores, dirigentes, profissionais do setor e formadores de opinião. O congresso internacional terá mais de 40 palestras com especialistas de vários países, além de promover debates com os principais players do setor.

Patrocínios e apoios

O IFC Brasil é correalizado pela Fundep (Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação), Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), UFPR (Universidade Federal do Paraná) e a sua Fundação, a Funpar. Patrocinam o IFC Brasil: CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Itaipu Binacional, Caixa Econômica Federal, MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura), Governo Federal, Sistema CFMV/CRMV`s, Sanepar, Copel Energia, Governo do Paraná, BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul)e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Apoiam o IFC Brasil a APEX Brasil, ABIPESCA (Associação Brasileira das Indústrias de Pescados), PEIXE BR (Associação Brasileira da Piscicultura) e Unila (Universidade Federal da Integração).

Serviço :

VI International Fish Congress & Fish Expo Brasil

Data: de 24 a 26 de setembro

Local: Maestra Grand Convention Center, Recanto Cataratas Thermas & Resort, Foz do Iguaçu, Paraná

Endereço: Avenida Costa e Silva, 3500, Parque Pres. 1, Foz do Iguaçu

E-mail: [email protected]