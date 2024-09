Final do FERMOP emociona e encanta público em Capitão Leônidas Marques

Foi um grande show, do começo ao fim. A última etapa da 19ª edição do FERMOP- Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná- foi à altura do que se espera para uma grande final. Com apresentações de alto nível e uma disputa acirrada, o público que compareceu ao ginásio de esportes Eugênio João Marchetto, em Capitão Leônidas Marques, conferiu performances emocionantes e muitos cantores e cantoras talentosos!

Ao todo, 35 candidatos, de 23 municípios, subiram ao palco para se apresentar em busca do troféu de primeiro lugar em quatro categorias: infantojuvenil, gospel, popular e sertaneja. Um corpo técnico, composto por cinco jurados, avaliou as audições e deu notas a cada calouro, com base em critérios, como afinação, desenvoltura e presença de palco.

A festa da finalíssima do FERMOP levou centenas de moradores de municípios da região até Capitão Leônidas Marques. As torcidas vibraram e apoiaram seus conterrâneos em cada apresentação. A estrutura e a organização do evento foram muito elogiadas pelo público. A banda APK, uma das mais tracionais em festivais da região, foi quem animou os espectadores e fez a base para as apresentações dos candidatos.

Após mais de 3 horas e meia de espetáculo, os vencedores foram anunciados em meio a lágrimas e sorriso de felicidade. Além dos troféus, foram distribuídos 22 mil reais em premiações, com os terceiros lugares recebendo 750 reais cada, os segundos lugares com a quantia de 1.500 reais cada e os campeões levando pra casa 2.500 reais cada, e também um valor de participação para todos os finalistas.

“É um privilégio estarmos aqui presenciando tantos talentos. Em toda a história, o FERMOP já teve mais de 3.325 apresentações, mais de 60 mil espectadores, 95 etapas. Sempre com o mesmo espírito: promover a cultura e valorizar os artistas e a música da região Oeste do Paraná”, disse o diretor-geral da AMOP, Vinicius Almeida.

O 19º FERMOP é organizado pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e teve o apoio e patrocínio da Itaipu Binacional.

Confira os vencedores da final do 19º FERMOP, realizada em Capitão Leônidas Marques:

Gospel:

1° lugar- LUIZ CARLOS- UBIRATÃ

2° lugar- MAYARA SOARES- ASSIS CHATEAUBRIAND

3° lugar- GABRIEL SEIFERT – FOZ DO IGUAÇU

Infanto-Juvenil:

1° lugar- DAVI SERENA- ITAIPULÂNDIA

2° lugar- ALÉXIA VITÓRIA- NOVA AURORA

3° lugar- HENRIQUE & BEATRIZ- UBIRATÃ

Popular:

1° lugar- JENNY WERUS- SANTA TEREZA DO OESTE

2° lugar- JOSY DURÃO- TOLEDO

3° lugar- ANDERSON- CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Sertaneja:

1° lugar- VANESSA & LIRIEL- ITAIPULÂNDIA

2° lugar- FELIPE PORTO- MERCEDES

3° lugar- EVERTON & RAFAEL- BOA VISTA DA APARECIDA

Crédito: Assessoria/Divulgação