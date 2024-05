Entenda a evolução da moda streetwear no Brasil

A moda streetwear, ou moda urbana, é um estilo contemporâneo e descolado que emergiu das subculturas de skate, hip-hop e surf, caracterizando-se como uma manifestação cultural que reflete a identidade e o lifestyle das ruas.

Sua constante evolução ao longo dos anos a tornou um fenômeno de estilo de vida, influenciando não apenas a moda, mas também a música, o comportamento e a cultura jovem.

Ela é amplamente conhecida por suas roupas confortáveis e despojadas, que celebram a expressão individual e a cultura periférica. Hoje, o streetwear é uma força significativa na indústria da moda, atraindo consumidores de todas as idades e origens.

Acompanhe a leitura e explore a trajetória da moda streetwear no Brasil, desde suas origens até sua consolidação na indústria fashion e na preferência das pessoas!

As origens e raízes culturais da moda streetwear

As raízes do streetwear remontam aos anos 70 e 80, quando marcas norte-americanas começaram a criar camisetas e peças para a cena do skate e do surf. A cultura do hip-hop também foi uma grande influência, com seus elementos de dança, música e arte de rua.

As peças confortáveis, práticas e despojadas foram desenvolvidas para priorizar o conforto e a liberdade de movimento para a expressão artística típica das periferias e regiões marginalizadas.

Sua popularização ocorreu nos anos 90, quando uma ampla variedade de estilos de peças, cores, estampas e modelos passou a retratar a autenticidade e a personalidade da moda urbana.

A evolução do estilo streetwear

Com o passar do tempo, a moda streetwear passou por diversas transformações. De uma prática associada principalmente à cultura hip-hop, ela se expandiu para abraçar uma variedade de subculturas e estilos de vida.

Nos anos 2000, a tendência avançou para o mainstream, com colaborações entre marcas de streetwear e grifes de luxo. Hoje, é possível encontrar uma grande diversidade de marcas e estilos dentro desse universo, mas sempre com foco na autenticidade e na expressão individual.

A popularização da moda streetwear no Brasil

No Brasil, a moda streetwear ganhou espaço nas lojas a partir dos anos 1990, especialmente entre os jovens das periferias e das grandes cidades. Mas foi depois dos anos 2000 que essa tendência passou a incorporar aspectos da cultura nacional, deixando de priorizar a cultura norte-americana.

Aqui, o streetwear também cresceu influenciado pelo futebol, surf e cultura hip-hop local. Além disso, pequenas grifes locais impulsionam a cena, misturando influências globais com toques regionais, como, por exemplo, a arte do grafite brasileiro, as referências indígenas, a música popular, entre outras características.

Com o passar do tempo, ela se tornou cada vez mais inclusiva e plural, a fim de representar a identidade das diversas subculturas presentes nas ruas brasileiras – especialmente das comunidades.

O que não pode faltar na composição do visual urbano?

A moda streetwear é marcada pela sua versatilidade e pela mistura de influências. Suas inspirações vão desde o universo esportivo até a cultura pop e o universo das artes visuais.

Elementos como tênis de base reta, peças oversized, camisetas estampadas, moletons com capuz, jaquetas jeans e calças cargo são essenciais na composição dos looks streetwear. Além disso, outros acessórios, como bonés, pochetes e mochilas, como a bolsa Santa Lolla, também são populares e combinam com várias composições.

Crédito: Divulgação/Foto: iStock