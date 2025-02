Dúvidas sobre como se vestir para o ambiente profissional no verão?

Brasil - No contexto de emergência climática em que vivemos, buscar alternativas para amenizar a sensação de calor se tornou uma questão de necessidade e sobrevivência. Embora o verão seja uma das estações mais aguardadas pelos brasileiros, os dias quentes exigem alguns cuidados para serem tranquilos e agradáveis. Utilizar protetor solar e se hidratar com frequência, por exemplo, são alguns hábitos essenciais para passar por esta época de forma saudável.

Além disso, atentar-se ao vestuário no verão também é uma prática imprescindível, uma vez que vestir roupas quentes e de tecido pesado neste período pode impactar consideravelmente no bem-estar dos indivíduos. Isso porque vestimentas de material mais grosso costumam aumentar a sensação de calor e dificultar a transpiração do corpo, o que não é nada positivo.

No âmbito profissional, por exemplo, nem sempre é possível vestir aquilo que é mais prático e confortável, mas é preciso encontrar uma alternativa favorável para os dias quentes. Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a escolher roupas assertivas e frescas para o ambiente corporativo.

Escolha tecidos leves

Embora o espaço de trabalho exija, muitas vezes, trajes formais, é possível estar de acordo com as normas de vestimenta sem passar calor. Apostar em modelos de roupa fechados, mas com tecidos leves e finos, é uma ótima alternativa para estar adequado e, ao mesmo tempo, minimizar o desconforto térmico. Neste caso, linho e algodão são algumas possibilidades de tecidos interessantes, principalmente porque compõem várias peças muito utilizadas no trabalho.