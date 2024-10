Como lidar com as leis de trânsito e as possíveis infrações

Para qualquer motorista, é imprescindível ter muita atenção no trânsito e conhecer as leis que devem ser seguidas por cada um nas ruas. É preciso ter ética no trânsito e agir de forma mais educada possível para evitar transtornos no tráfego.

Às vezes, ser notificado por alguma infração é inevitável, sendo necessário entender como evitar que isso aconteça e saber como se portar. Conhecer as leis faz uma grande diferença na hora de dirigir para não gerar uma penalidade.

Para dirigir com excelência é preciso familiarizar-se com as regras e com os sinais de trânsito. Muitos motoristas cometem infrações por desconhecimento da lei, sendo necessário se manter atualizado com as mudanças nas leis para evitar surpresas desagradáveis.

Falta de sinalização

Uma das infrações mais cometidas e que ainda acontecem no trânsito é não sinalizar com a seta ou com o braço a mudança de direção. É um movimento importante para garantir a segurança no trânsito e evitar colisões e desconfortos com outros motoristas e pedestres.

Para mudar de direção e trocar de faixa, é preciso dar seta para não levar notificação na carteira de motorista e penalização grave. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 196, deixar de indicar com antecedência a manobra de parar e as demais mudanças de direção leva à multa.

Molhar pedestres intencionalmente

Em dias chuvosos, é preciso estar atento às poças d’água, pois pode prejudicar algum pedestre ao jogar água e detritos neles. Essa atitude é uma infração média que leva a perder pontos na CNH quando ocorrem de propósito.

Por falta de cuidados evitáveis, como, por exemplo, quando há a condição de desviar, muitos motoristas são multados e se prejudicam também. Por isso, ao fazer algo de mau tom, quem está atrás do volante também recebe as consequências.

Pane seca

Não estar atento às necessidades do veículo também é algo que, embora muitos não saibam, gera multas. Em um ato de descuido, além de atrapalhar o tráfego quando o veículo fica sem combustível, o condutor também sofre infração.