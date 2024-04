Cascavel celebra Mazzaropi com exibição gratuita de "Jecão... um fofoqueiro no céu"

Em uma iniciativa conjunta entre o Sesc PR e a Secretaria de Cultura de Cascavel, a cidade será palco de uma exibição especial do filme “Jecão… um fofoqueiro no céu”, estrelado pelo lendário ator brasileiro Mazzaropi. A exibição faz parte da parceria entre o Sesc PR com o Instituto e Museu Mazzaropi para as comemorações dos 112 anos do ator, que foram completados no dia 9 de abril.

O filme será exibido no Cine Teatro Coliseu, localizado no Centro Cultural Gilberto Mayer, no dia 25 de abril, às 15h. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos.

A exibição é uma das 30 sessões que serão realizadas em 17 unidades do Sesc Paraná, em parceria com o Instituto e Museu Mazzaropi, entre os dias 24 e 28 de abril.

O filme conta a história de Jecão e seu filho Martinho, que após ganharem na loteria esportiva, são assaltados e Jecão é morto. Por suas boas ações, Jecão vai para o céu, mas por duas vezes ludibria seu anjo protetor e volta à Terra para ajudar a prender seu assassino. Além disso, promove festas para animar a região divina, cometendo o pecado da indisciplina. Diante disso, realiza-se uma reunião para decidir sua sorte, e, como não pode ficar mais lá nem ser mandado para o inferno, ele é devolvido à Terra através da reencarnação, voltando à antiga vida familiar.

A Secretaria de Cultura de Cascavel e o Sesc PR convidam a todos para essa celebração da cultura brasileira e da memória de um dos maiores atores do país.

Serviço:

Dia: 25/04/2024 – Quinta-feira

Local: Cine Teatro Coliseu – Centro Cultural Gilberto Mayer, 379 – centro.

Horário: 15h

Ingresso: Gratuito

Público: livre

Fonte: Secom