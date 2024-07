Cascavel assume a governadoria do distrito 4640 do Rotary International

No dia 6 de julho de 2024, o Tuiuti Esporte Clube foi palco de um evento significativo para a comunidade rotariana do Distrito 4640 do Rotary International. A cerimônia de transmissão de cargos da governadoria e posse dos presidentes dos clubes da cidade marcou o início do ano rotário 2024-25. O evento contou com a presença de diversas autoridades rotarianas, membros dos clubes e convidados especiais.

O advogado Luiz Carlos Alves de Oliveira, associado ao Rotary Club de Cascavel-União, assumiu oficialmente a liderança do maior distrito do hemisfério sul, acompanhado de sua esposa Kátia. O novo governador sucede o beltronense Antônio da Caz, que esteve à frente do distrito no ano rotário 2023-24, junto com sua esposa Juceney.

Em seu discurso de posse, Luiz Carlos destacou a importância do planejamento e do trabalho em equipe para o sucesso do novo ano rotário. “Tão logo fui escolhido Governador 2024/25, e lá já se foram mais de 25 meses, eu comecei a traçar o meu caminho à frente do Distrito, para isso fui treinado e treinei nossa equipe, mas, treino é treino, jogo é jogo. As metas foram estabelecidas, agora, cabe a cada um de nós fazer um pouco, ao final e ao cabo, o sucesso da Governadoria dependerá de cada membro da equipe e de cada rotariano desse Distrito e o sucesso desse Distrito dependerá de todos nós juntos”, afirmou Luiz Carlos, mostrando confiança e determinação para os desafios que virão.