Botafogo e Palmeiras reeditam duelo do ano passado

O Brasileirão 2024 está chegando à reta final, e Botafogo e Palmeiras despontam como os dois principais candidatos ao título. No ano passado, aliás, ambos os times também foram protagonistas em uma das edições mais emocionantes da história. Com milhões de torcedores ansiosos, novamente as principais Plataformas de apostas para esportes vêm registrando uma enorme movimentação.

Afinal, a história recente mostra que, quando Botafogo e Palmeiras travam uma disputa, ela é emocionante. Fora o Brasileirão do ano passado, em que o Verdão levou a melhor, as duas equipes também tiveram uma disputa épica nas oitavas de final da Libertadores de 2024. Dessa vez, a festa foi do Alvinegro.

E no Brasileirão, o Botafogo tem uma vantagem de três pontos, mas ainda faltam 11 rodadas e as duas equipes farão um confronto direto, no Allianz Parque, no dia 1º de dezembro, O jogo será disputado pela antepenúltima rodada do Brasileirão e, possivelmente, poderá decidir o campeão.

Palmeiras está 100% focado no Brasileirão

Se o Botafogo tem uma vantagem de três pontos para administrar, o Palmeiras tem a seu favor o fato de que pode se concentrar apenas no Brasileirão. O time carioca, por sua vez, ainda precisa dividir sua atenção com a Libertadores, o que pode acabar tendo um custo alto.

É verdade que o Alvinegro montou um elenco bastante equilibrado, mas é preciso ver se haverá oscilações caso a equipe avance de fase na Libertadores e, eventualmente, decida poupar jogadores em alguns jogos do Brasileirão.

Fantasma de 2023

Não há dúvidas de que, na cabeça do torcedor botafoguense, ver o Palmeiras na cola do líder desperta bastante preocupação. No ano passado, o Botafogo chegou a ter uma vantagem muito mais significativa, mas acabou vendo o Verdão arrancar rumo ao título.

Entretanto, um pouco desse fantasma já foi exorcizado no confronto que ambos os times tiveram na Libertadores deste ano. Com uma vitória por 2 a 1 no Nilton Santos e um empate por 2 a 2, com susto, no Allianz Parque, o Botafogo eliminou o Palmeiras da principal competição do continente.

Sim, é fato que o Palmeiras teve o gol da virada anulado e, no último lance do jogo, colocou uma bola na trave, com Gabriel Menino. Mas, no futebol, o que importa é o resultado, e o Botafogo, após ter perdido o Brasileirão para o Verdão no ano passado, conseguiu dar o troco na Libertadores.

Quem vai ganhar?

Com todos esses atrativos, a reta final do Brasileirão deverá ser muito emocionante. Botafogo e Palmeiras têm contas futebolísticas a acertar. Ao longo dos últimos anos, foi-se criando uma grande rivalidade entre as duas equipes e, uma vez mais, elas terão uma disputa importante pela frente.

O Palmeiras venceu os dois últimos campeonatos nacionais consecutivamente. Já o Botafogo não conquista o Brasileirão desde 1995, há quase 30 anos.

Vejamos, portanto, o que as próximas rodadas indicam. Será que Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar com o campeonato já decidido ou o jogo vai ser o responsável por selar o destino da dupla?

Confira os jogos que cada um dos times ainda terá pela frente.

Tabela do Botafogo

28ª rodada

Botafogo x Grêmio (28/09)

29ª rodada

Athletico Paranaense x Botafogo (05/10)

30ª rodada

Botafogo x Criciúma (20/10)

31ª rodada

Red Bull Bragantino x Botafogo (26/10)

32ª rodada

Botafogo x Vasco (06/11)

33ª rodada

Botafogo x Cuiabá (13/11)

34ª rodada

Atlético Mineiro x Botafogo (20/11)

35ª rodada

Botafogo x Vitória (24/11)